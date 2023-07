Interdits de prendre le bus avec leurs volumineux achats d’Ikea

On ne peut pas prendre n’importe quoi dans un bus et la conductrice ne cherchait qu’à appliquer le règlement.

Des règles nationales

Le cas est plus anecdotique que régulier. En Suisse romande, les deux succursales Ikea sont bien servies en transports publics: bus et trams des TPG autour de celui Vernier (GE) et CarPostal à Aubonne (VD). Les deux ont aussi une gare CFF. Et tant aux CFF, chez CarPostal ou aux TPG, on ne constate pas de problèmes récurrents quant au transport des meubles.