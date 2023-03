Ski alpin: Ramon Zenhäusern: «J’ai rechargé mes batteries aux Etats-Unis»

Comme Daniel Yule, qui a craqué sur un tracé printanier qui ne pouvait pas lui convenir, Ramon Zenhäusern avait un mince espoir de remporter la boule de cristal, lors de ces finales de Coupe du monde, mais Lucas Braathen n’est pas tombé et Henrik Kristoffersen a échoué au poteau. C’est le plus jeune des Norvégiens, deuxième, qui s’est emparé du trophée du slalom. La victoire est elle revenue au Haut-Valaisan qui termine cette saison en trombe, avec un deuxième succès de l’hiver après Chamonix, son septième en carrière.

C’est juste magnifique, surtout si je regarde en arrière et le chemin effectué depuis le début de cette saison. Lors du premier slalom, à Val d’Isère, je me suis élancé avec le dossard 25, à la suite de ma mauvaise fin de saison dernière. Il a donc fallu que je me reconstruise pas à pas pour revenir au sommet, à cette victoire et le 3e rang du classement du slalom. C’est juste incroyable. Je remercie Swiss Ski qui a toujours cru en moi et Rossignol qui m’a même laissé un serviceman à ma disposition l’an passé alors que j’étais au fond, sans aucune motivation.