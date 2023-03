Ski alpin: Ramon Zenhäusern met la pression aux Norvégiens

Quatre skieurs sont encore en lice pour le globe de slalom. Deux Norvégiens (Lucas Braathen et Henrik Kristoffersen) et deux Suisses (Daniel Yule et Ramon Zenhäusern). La dernière épreuve de Coupe du monde, à Soldeu (Andorre) est donc particulièrement décisive, et Ramon Zenhäusern a frappé un grand coup en devançant ses adversaires lors de la première manche. Dominant, extrêmement propre dans ses trajectoires, le Haut-Valaisan a plus que jamais montré qu’il était de retour à son plus haut niveau.