Mercato en direct: Ramona Bachmann prolonge au PSG

L’entraîneur italien Andrea Pirlo va quitter le banc du Fatih Karagümrük, évoluant en première division turque, moins d’un an après son arrivée à Istanbul, a annoncé mercredi le club. «Puisque nous ne pouvons pas continuer avec M. Pirlo et son entourage la saison prochaine, nous leur avons donné la permission de nous quitter prochainement», a indiqué l’équipe stambouliote dans un message publié sur ses comptes Twitter et Instagram. Le champion du monde italien 2006 avait signé en juin 2022 un contrat d’une saison avec le Fatih Karagümrük, un an après son limogeage par la Juventus Turin.