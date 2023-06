Ramona Bachmann s’est mariée à Paris

Vendredi, la Lucernoise de 32 ans a célébré son mariage civil à Paris. Elle s’est unie à la danseuse française Charlotte Baret, un an tout juste après leurs fiançailles. À l’époque elle avait déclaré: «Il n’y a pas de mots pour décrire toutes les émotions et l’amour que je ressens en ce moment. Charlotte Baret tu rends ma vie complète.»

Pour accompagner les photos de son mariage civil ce week-end, l’internationale suisse aux 126 sélections (54 buts) a commenté: «09.06.2023 - Le plus beau jour de ma vie en épousant l’amour de ma vie. J’ai adoré célébrer ce jour spécial avec ma famille et tous mes amis qui sont devenus la famille. Des souvenirs inoubliables que je n’oublierai jamais. Je n’en peux déjà plus d’attendre le grand mariage avec encore plus de gens adorables à La Réunion, en décembre prochain.»