Guerre en Ukraine : Ramzan Kadyrov promu colonel-général par Poutine

VIA REUTERS

L’autoritaire dirigeant de la république russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a annoncé mercredi avoir été promu au grade de colonel-général par le président Vladimir Poutine, au moment où les forces de Moscou connaissent des revers en Ukraine. «Le président russe m’a décerné le grade de colonel-général. Le décret a été publié (…) Vladimir Vladimirovitch m’en a personnellement informé et m’a félicité», a déclaré, très ému, M. Kadyrov, dans une vidéo sur Telegram, disant être «immensément reconnaissant» pour «la haute appréciation de (ses) mérites».

Quadruple général

Le grade de colonel-général est le troisième grade de commandement le plus élevé dans la hiérarchie militaire russe, derrière ceux de général d’armée et de maréchal. Le leader tchétchène était déjà trois fois général avant cette promotion: des forces militaires de l’intérieur, de la police et de la garde nationale de Tchétchénie.