Suivez-nous en balade! Randonnée magique sur la trace des bouquetins

Cette semaine, 20 minutes vous emmène au fond du val d’Hérens, pour une marche surplombant le barrage de la Grande Dixence, escortée par les troupeaux de chamois et de bouquetins sauvages.

Difficile de ne pas s’exclamer tous les 200 m devant les paysages qui s’offrent au randonneur sur le sentier des Bouquetins. Après quelques minutes de téléphérique (accessible en transports publics ou en voiture), la vue sur le barrage est déjà époustouflante. Puis, au fur et à mesure qu’on s’élève au-dessus du lac, la vallée se dévoile, le bruit de petits et grands ruisseaux se fait entendre, et les marmottes, lapins et même bouquetins et chamois font leur apparition.