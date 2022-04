RETOUR VERS LE FUTUR – Range Rover nous emmène faire un voyage dans le temps

À l'époque, les moteurs étaient imposants, mais les performances médiocres: sous le capot se trouve un V8 Rover de 3,5 litres, remis à neuf, qui transmet seulement 135 ch et un couple de 251 Nm aux quatre roues via une boîte à quatre vitesses. Et comme il se doit pour un Range Rover, il y a une boîte de transfert en gamme basse avec blocage de différentiel central en plus de la transmission intégrale. Bienvenue dans le futur, les classiques!