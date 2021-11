Football : Ralf Rangnick à Manchester Utd, c’est signé!

L’Allemand de 63 ans sera à la tête des Red Devils jusqu’à la fin de la saison. Il aura ensuite un rôle de consultant pour les deux années suivantes.

«Je suis ravi de rejoindre Manchester United et je me concentre pour faire de cette saison un succès pour le club. L’équipe est pleine de talents et présente un excellent équilibre entre jeunesse et expérience», a réagi Ralf Rangnick, cité sur le site du club.