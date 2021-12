Football : Rangnick débute par un succès avec Man United

Pour le premier match de Ralf Rangnick sur le banc, Manchester United s’est imposé contre Crystal Palace. Avec 24 points, les Red Devils n’ont que trois unités de retard sur West Ham qui occupe la 4e place, la dernière qui qualifie pour la C1 en fin de saison.

Ralf Rangnick et Cristiano Ronaldo lors de la victoire contre Crystal Palace.

Dirigé pour la première fois par l’Allemand Ralf Rangnick, Manchester United a poursuivi sa bonne série en battant Crystal Palace, pour se replacer dans la course à la Ligue des champions.

Après avoir reçu son permis de travail en milieu de semaine, Rangnick n’a pas eu beaucoup de temps pour impulser des choses nouvelles dans l’équipe et il a reconduit le onze qui avait disposé d’Arsenal (3-2), jeudi, pour le dernier match de l’intérimaire Michael Carrick.

Pendant la première moitié du premier acte, on a tout de même vu un Manchester United bien plus actif sur le terrain, pressant haut et ne ménageant pas ses efforts, à l’image d’un Marcus Rashford très remuant sur le front de l’attaque.