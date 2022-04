Football: Rangnick va devenir sélectionneur de l’Autriche

L’Autriche était sans sélectionneur depuis le départ fin mars de Franco Foda après la défaite de son équipe en match de barrages pour le Mondial 2022 contre le pays de Galles (2-1). Foda, en poste pendant plus de quatre ans, avait permis à l’Autriche de participer au dernier Euro, où elle avait atteint les 8e de finale (défaite 2-1 en prolongation contre l’Italie, future championne d’Europe).

Rangnick rejoindra l’équipe autrichienne à la fin du mois de mai à l’occasion des matches de la Ligue des Nations contre la Croatie, le Danemark et la France.

«C’est un honneur pour moi que de pouvoir endosser le rôle d’entraîneur de l’équipe d’Autriche», a déclaré Rangnick sur le site internet de Manchester United. «La perspective de briguer une place à l’Euro en Allemagne avec une équipe jeune et ambitieuse est un challenge que j’ai hâte de relever.»

La semaine dernière, Manchester United a annoncé que le Néerlandais Erik ten Hag, qui dirige depuis 2017 l’Ajax Amsterdam, serait le nouvel entraîneur des Red Devils la saison prochaine. «Je me réjouis de contribuer à faire de United une place forte», a ajouté Rangnick. Le nouveau sélectionneur de l’Autriche passera six jours par mois au maximum à Manchester United, a précisé la fédération autrichienne.

Rangnick a déjà travaillé en Autriche comme directeur sportif du RB Salzbourg entre 2012 et 2015. Passé notamment par Schalke 04, Hoffenheim et le RB Leipzig, il a rejoint Manchester United en décembre 2021, où il a succédé au Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, mais depuis son arrivée, les «Red Devils» n’ont guère repris de couleurs: ils pointent à la 6e place du Championnat d’Angleterre, à 25 points du leader, Manchester City et risquent de rater la qualification pour la Ligue des champions.