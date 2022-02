Rani est accro au maquillage de Kate Hudson

People : Rani est accro au maquillage de sa maman Kate Hudson

La fille de l’actrice n’a que trois ans. Ce n’est pas trop jeune à son goût pour être coquette.

Lorsque Kate Hudson parle de sa tête blonde de 3 ans, elle la présente comme la princesse de la maison. Reste qu’il n’est pas certain que Rani, sœur de Ryder Robinson, 18 ans, et de Bingham Bellamy, 10 ans, soit encore la chouchoute très longtemps. En grandissant, la fille de l’actrice qui a campé Zu dans le film «Music» devient coquette et sa maman en fait les frais comme elle l’a raconté, avec humour, sur Instagram le 17 février 2022.