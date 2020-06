Du Maroc à GENÈVE

Rapatriée avec sa chienne après 3 mois de galère

Daniele a enfin pu quitter le royaume chérifien grâce à un vol de rapatriement, avec 168 autres passagers.

«Soulagée!» Daniele se dit heureuse d’être de retour dans sa ville de Genève. Elle a enfin pu rentrer en Suisse lundi passé, après avoir été bloquée au Maroc depuis mars. En cause: les restrictions d’entrée et de sortie imposées par ce pays pendant la crise du Covid-19, avec son lot de liaisons aériennes annulées, puis le refus qu’elle a essuyé lorsqu’elle a demandé à rentrer avec son chien à bord d’un vol Edelweiss Air affrété par le Département des affaires étrangères (DFAE).

Animaux de compagnie de nouveau acceptés à bord

Interrogés par 20minutes.ch sur ce refus le 1er juin, la compagnie aérienne suisse et le DFAE s’étaient rejeté la responsabilité. Finalement, alors que la Confédération avait annoncé fin avril cesser ses rapatriements aériens depuis l’étranger, un vol Edelweiss a été organisé entre Casablanca et Zurich ce 8 juin. Et Daniele a cette fois pu prendre place avec son bichon au milieu des 169 passagers, Suisses et résidents en Suisse. Certains avaient leur chat ou chien avec eux, a-t-elle remarqué.