Hockey sur glace - Raphaël Berger va quitter Fribourg Gottéron le cœur gros

Directeur général depuis 2012, le Jurassien (42 ans) a participé activement au processus de réorganisation et de professionnalisation des structures du club de la BCF Arena, pilotant notamment en interne la réalisation du projet de la nouvelle patinoire. Fribourg-Gottéron regrette forcément beaucoup le départ de cet homme compétent t itulaire d’un diplôme de manager du sport SO qui connaissait ce club de A à Z, mais comprend qu’il veuille, après plus de 9 ans à la direction, saisir cette opportunité qui lui est présentée pour entamer un nouveau défi.