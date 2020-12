Raphael Diaz et Zoug n’ont pas trouvé d’accord.

Le club de National League où le défenseur a fait toutes ses classes et où il est de retour depuis 2016 n’a pas voulu lui offrir un contrat d’une telle durée, selon le Blick.

Si l’affaire se confirme, pour Fribourg Gottéron c’est un énorme talent qui débarque à Saint-Léonard. De 2012 à 2016, Diaz a joué plus de 200 matches de NHL avec le Canadien de Montréal, les New York Rangers et les Calgary Flames.