Football

Raphaël Nuzzolo prolonge pour deux saisons

A 37 ans, l'attaquant emblématique de NE Xamax va continuer à porter le maillot neuchâtelois en Challenge League.

«Mon souhait, c'était de continuer à jouer au foot, confie-t-il. Je me sens encore très bien physiquement. Même pendant cette période où l'on a enchaîné les matches tous les trois jours, je n'ai ressenti aucune gêne.» Et la motivation, intacte: «Bien sûr, il reste encore des inconnues au niveau du contingent, mais je pense qu'on pourra être compétitifs dans ce championnat.»

Raphaël Nuzzolo, meilleur buteur des Rouge et Noir, a disputé plus de 350 matches avec son club de coeur et inscrit plus de 100 buts