Football: Raphaël Nuzzolo rebondit en… 3e ligue!

Raphaël Nuzzolo n’en a pas marre du foot. Après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel - c’était au terme du barrage retour remporté 3-0 contre Rapperswil, le 3 juin dernier -, l’ancien joueur de Neuchâtel Xamax et de Young Boys (686 matches de Super League et de Challenge League, pour 170 buts et 111 assists) va effectuer son retour en… 3e ligue neuchâteloise! Plus précisément avec la deuxième équipe du FC Marin, qui vient d’obtenir sa promotion en 3e ligue.