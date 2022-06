Raphaël Wicky: «J’ai beaucoup évolué ces cinq dernières années»

Le Valaisan en conférence de presse. Claudio De Capitani/freshfocus

Les supporters des Young Boys ont faim de revanche, après la perte du titre de champion de Suisse. Leurs dirigeants les ont vite rassurés, en engageant le Lucernois Filip Ugrinic et l'international des Glasgow Rangers Cédric Itten. Mais l'identité de l'entraîneur appelé à succéder à l’intérimaire Matteo Vanetta était également scrutée, forcément, et la conférence de presse d'intronisation de Raphaël Wicky a été largement suivie en direct, sur les réseaux sociaux du club.

Au plus fort de la présentation du Haut-Valaisan à la presse, ils étaient plus de 1800 sur YouTube, par exemple, à s'être connectés, prenant ainsi un peu d'avance sur leur pause de midi. Même si les mauvaises langues diraient qu'à 11h30, beaucoup de Bernois sont déjà passés au café depuis longtemps. Ils n'ont pas perdu leur temps, car ils ont sans doute aimé ce qu'ils ont entendu de la part d'un coach porté sur l'offensive et qui commence gentiment à avoir une belle expérience.

«Je veux pratiquer un football actif et dominateur, a indiqué l'ancien coach de Bâle et de Chicago. Je me réjouis beaucoup de cette mission et d'apprendre à connaître l'équipe. Elle a un potentiel incroyable! Moi, ce que je veux, c'est gagner des titres et atteindre mes objectifs. Concernant mon caractère, je ne rentre pas chez moi chaque soir en espérant que tous les joueurs m'aiment... Si je les critique, c'est que je vise le footballeur et non l'homme qu'il y a derrière.»

A 45 ans, Wicky commence à avoir pas mal roulé sa bosse, entre son passage au FCB, son expérience en Major League Soccer et celle à la tête des moins de 17 ans des Etats-Unis. «Et je porte un regard très positif sur mon passage à la tête du club rhénan, a assuré le Valaisan. J'ai beaucoup évolué au cours de ces cinq dernières années, puis j'avais décidé de faire une pause en octobre dernier. A l'hiver, j'ai délibérément choisi de ne pas prendre contact avec de nouveaux clubs.»

Et puis cet été, est arrivée l'opportunité bernoise. «Ça s'est fait à l'instinct, a dit Wicky. Mais nous avons bien entendu parlé de la philosophie de jeu en amont.» «Nous avions déjà eu des entretiens avec lui en cours de saison, a ajouté Christoph Spycher, le grand manitou du sportif aux Young Boys. Au début, ça s'est passé sans le nouveau directeur sportif Steve von Bergen, qui n'a été impliqué qu'après coup. Je savais toutefois qu'en tant que personne, Raphaël nous conviendrait parfaitement. Au cours des entretiens, on a compris qu'il avait des idées claires et qu'il était partisan d'un football offensif. Associez ceci à son ambition et tout ça nous convenait parfaitement.»