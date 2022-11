Rapide intervention pour un dégagement de fumée à Genève

Genève : Rapide intervention pour un dégagement de fumée au centre-ville

L’incident s’est produit pendant le remplacement d’une citerne à gaz. Lors de la découpe du récipient vide, un fond d’hydrocarbure a pris feu mais a rapidement été maîtrisé par les ouvriers concernés. «Lorsque nous sommes arrivés sur place, il n’y avait plus de sinistre», indique le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). «Ce genre d’incident peut se produire, mais c’est assez rare. En tout cas, ils ont très bien réagi.»

Quatre véhicules, dont une ambulance et quinze pompiers, ont été dépêchés sur place pour sécuriser les lieux et faire les contrôles d’usage. Aucun blessé n’est à déplorer et tout était rentré dans l’ordre sur le coup de 14h30.