Bataille américaine

Rapinoe s'en prend à Trump et n'exclut pas une carrière politique

Le footballeuse américaine continue d’attaquer son président, ce «nationaliste blanc».

«Là, nous avons clairement, je pense, un nationaliste blanc à la Maison Blanche. Et les crachats de haine, l'exclusion du reste du pays n'ont fait qu'entraîner plus de clivages entre les gens. Plus de désespoir, d'anxiété et de peur», a déclaré Rapinoe. «Il n'y a eu aucune sorte de progrès», a-t-elle résumé, estimant que l'inclusion des minorités raciales et des femmes en est la clé.