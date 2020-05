Genève

Rappel d’impôts de plus de 20 millions pour une banque privée

Après un long combat judiciaire, l’établissement Eric Sturdza a dû régler une somme conséquente à l’administration fiscale genevoise. La banque avait déplacé ses profits dans un paradis fiscal.

La facture est tombée fin décembre dernier. Le Tribunal fédéral a donné raison au fisc genevois et obligé la banque privée Eric Sturdza à verser à l’Etat de Genève plus de 20 millions de francs d’impôts et d’intérêts. Au terme de dix ans de procédure, les juges de Mon-Repos ont estimé que la société, via sa filiale sise dans l’île de Guernesey, «avait soustrait de manière intentionnelle des montants importants d’impôts durant une longue période», révèle le «Matin Dimanche». Sponsor notamment du Geneva Open de tennis, l’établissement aurait réglé son dû.