Rapperswil-Jona (SG): La plus grosse courge est vaudoise (675 kg)

De l’eau, du fumier et du soleil

Ensuite, le procédé est connu de tous les jardiniers en herbe: au fil des années, les cultivateurs de citrouilles sélectionnent toujours les semences des plus grosses citrouilles et les croisent. «De telles graines ont une énorme valeur et se négocient dans le milieu pour plusieurs milliers de francs», affirme Junckerfarm.

Ensuite, c’est la météo qui entre en jeu. Beaucoup de soleil, mais pas trop quand même et arrosage généreux et quotidien obligatoire. Mais attention aux excès: si la courge pousse trop vite, elle risque de se fissurer.