Rapperswil: opposition contre le complexe immobilier des Federer

L’intérêt du public prime sur le confort d’un milliardaire, aussi célèbre et populaire soit-il. C’est en substance le message qu’entend faire passer l’association «Rives publiques» qui milite pour le libre accès aux rives des lacs et cours d’eau suisses. Elle a déposé une nouvelle opposition contre le projet immobilier de Roger et Mirka Federer à Rapperswil-Jona (SG).