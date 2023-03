Hockey sur glace: Rapperswil se relance et les ZSC Lions reprennent l’avantage

Duel haché entre Zurich et Davos. Les Zurichois l’ont emporté 3-2, dimanche soir.

Avec l’agenda mis en place par la Swiss Ice Hockey League pour ces play-off 2023, les fans de hockey sur glace n’ont plus beaucoup de répit. Ça joue tous les soirs ou presque. Alors, dimanche, on a eu droit à la deuxième salve des troisièmes rencontres des quarts de finale. Au programme Rapperswil - Zoug et Zurich - Davos.