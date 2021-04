Davos égalise contre Berne

Il y aurait un troisième match décisif dans la série de pré play-off entre Berne et Davos. Vainqueurs de la première rencontre 4-3, les Ours se sont inclinés vendredi soir dans les Grisons 3-0 (1-0 0-0 2-0). Palushaj (9e) a montré la voie à Davos, mais le score sur le tableau d ’ affichage n ’ a pas changé jusqu ’ à la 57e minute. C ’ est le moment qu ’ a choisi Baumgartner pour inscrire le premier but de son doublé, le deuxième tombant deux minutes plus tard (59e) et scellant le score. Les deux équipes se retrouveront dimanche pour un ultime duel.