Origine du virus : Rapport de l’OMS: Washington et 13 pays «préoccupés»

Les États-Unis et treize pays alliés ont exprimé mardi leurs «préoccupations» dans une déclaration commune au sujet du rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’origine du Covid-19, réclamant à la Chine de donner «pleinement accès» à ses données.

Traité international sur les pandémies

L’égalité femme-homme en recul

La crise sanitaire a également retardé de plus d’une génération le temps nécessaire pour parvenir à l’égalité homme-femme, selon une étude publiée mercredi par le Forum économique mondial (WEF). «La pandémie a eu un impact fondamental sur l’égalité femmes-hommes, tant sur le lieu de travail qu’à la maison, faisant reculer des années de progrès», a expliqué Saadia Zahidi, membre du comité exécutif de cette instance. Il faudra donc 36 ans de plus pour combler les écarts tant sur le plan économique que politique, de santé ou encore d’éducation, portant le total à 135,6 années avant de parvenir à la parité à l’échelle mondiale.

Les répercussions de la crise sanitaire ont été plus sévères pour les femmes, qui ont été plus nombreuses à perdre leur emploi et ont vu s’accroître leur charge de travail domestique, avec les tâches ménagères, la garde des enfants et les soins aux personnes âgées. Et les auteurs de l’étude notent que les données récoltées pour 2021 ne reflètent pas encore entièrement l’impact de la pandémie sur les femmes.