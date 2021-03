Covid-19 : Virus: la thèse de la fuite d’un labo est écartée

Selon le rapport des experts de l’OMS très attendu, l’hypothèse de la transmission du SARS par un hôte intermédiaire est la plus probable.

Très attendue, la publication de ce rapport conjoint des experts de l’OMS et de Chine, dont les conclusions n’ont pas créé la surprise, intervient quinze mois après l’apparition des premiers cas de Covid-19 fin décembre 2019 à Wuhan. La pandémie a fait depuis au moins 2,7 millions de morts dans le monde, et ravagé l’économie mondiale.

Alors que la croissance des cas – dopée par les variants plus contagieux et peut être plus mortels – continue sa terrible progression malgré la course à la vaccination, les pays alternent les phases de confinement et déconfinement.