Rapport: L’érosion des démocraties dans le monde se perpétue

Près de la moitié des pays du monde connaissent un déclin de leur système démocratique, selon un rapport de référence sur la démocratie dans le monde publié jeudi, qui note pour cette année la plus longue «récession démocratique».

«C’est la sixième année de suite que nous voyons davantage de démocraties en déclin qu’en progrès», relève pour l’AFP Michael Runey, coauteur du rapport de IDEA International, l’institut international pour la démocratie et l’assistance électorale. Il ajoute que cette tendance représente la plus longue «récession démocratique» jamais observée par l’organisation depuis qu’elle a commencé à collecter des données en 1975.

Pour réaliser ces rapports et évaluer la situation des démocraties dans le monde, le think tank, qui couvre la plupart des pays du monde, utilise plusieurs indicateurs démocratiques tels que les libertés civiles, l’indépendance judiciaire et la participation politique.