Valais : Rapport rassurant sur la santé des Valaisans, malgré l’alcool et le tabac

L’espérance de vie augmente, mais certains indicateurs demeurent préoccupants.

En Valais comme en Suisse, l’espérance de vie a augmenté. En 2018, elle a atteint en Valais 85,6 ans chez les femmes (85,4 en Suisse) et 81,1 ans chez les hommes (81,7 en Suisse). Cette augmentation a pour corollaire un vieillissement de la population, qui se traduit par une augmentation des maladies de type cardiovasculaire, des diabètes, des cancers, des maladies pulmonaires et des démences.

La grande majorité de la population adulte en Valais se dit en bonne ou très bonne santé (89% des hommes, 83% des femmes). Mais il y a des différences marquées de l’état de santé des personnes en fonction de leur statut socio-économique. Ainsi, l’espérance de vie est plus courte chez les individus qui ont un niveau de formation primaire en comparaison avec ceux qui ont un niveau de formation plus élevé.

L’impact psychique de la pandémie reste à déterminer

En Valais, 24% des femmes et 30% des hommes fument. Statistiquement, entre 400 et 450 décès par année seraient imputables au tabagisme. La consommation d’alcool est aussi une cause majeure de mortalité. En 2017 en Valais, 7% des hommes (CH: 5%) et 7% des femmes (CH: 4%) rapportent avoir une consommation d’alcool chronique considérée comme à risque. En Suisse, près de 5% des décès seraient attribuables à la consommation d’alcool. Rapporté au Valais, cela correspondrait à un nombre de décès par année situé entre 100 et 150.