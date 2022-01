Grande-Bretagne : Rapport sur Johnson: la classe politique retient son souffle

Jeudi, les députés britanniques attendaient avec impatience le rapport d’enquête sur les fêtes de Downing Street, lors du confinement, et qui éclaboussent le Premier ministre Boris Johnson.

Des faits passibles d’une amende

Rapport accablant

Un rapport accablant pourrait permettre d’atteindre rapidement ce seuil et déclencher, potentiellement dès la semaine prochaine, une course à la tête du Parti conservateur, dont le chef devient de facto le chef du gouvernement. Entre-temps, les soutiens de Boris Johnson au sein du gouvernement tentent de refroidir les ardeurs des députés rebelles.

Survivra-t-il à ce vote de défiance?

Renforçant l’incertitude sur son sort, il n’est pas exclu non plus que Boris Johnson, fort de son habitude de se sortir des situations les plus inextricables, survive à un tel vote de défiance. Il ne pourrait alors plus être délogé pendant un an. À l’inverse, un document expurgé des événements les plus compromettants dans le radar de la police permettrait au leader conservateur de sauver la face, du moins temporairement.