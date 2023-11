Avenir de l’AVS: Pierre-Yves Maillard démonte l'UBS et son rapport

Pour Pierre-Yves Maillard, l’AVS n’est pas en danger, comme l’affirme un rapport d’UBS. 20min/Stefan Lanz

«La démographie ne sauvera pas l’AVS»: c’est ce que conclut un rapport publié jeudi par UBS au sujet de l’avenir du premier pilier. Pour en arriver à ce résultat, la banque a évalué l’évolution de trois facteurs ayant un «impact significatif sur le financement de la prévoyance vieillesse», à savoir la fécondité, l’espérance de vie et l’immigration.

Selon les prévisions de l’Office fédéral de la statistique, le taux de natalité et le nombre d’immigrés en Suisse devraient progresser au cours des prochaines années. Deux données qui jouent en la faveur du financement de l’AVS. Cependant, dans la balance des forces, le vieillissement de la population l’emporte, selon l’étude menée par UBS. «Pour financer durablement l’AVS à long terme et répartir la charge de manière plus générationnelle», il serait donc nécessaire de prendre des mesures, comme l’adaptation de l’âge de la retraite, la limitation de l’augmentation des rentes ou la hausse des cotisations, explique cette dernière.

«L’AVS a 75 ans et 50 milliards de fortune»

Pour le socialiste vaudois Pierre-Yves Maillard, ces affirmations sont clairement orientées: «UBS fait depuis vingt ans un bashing systématique de l’AVS pour servir ses propres intérêts. La seule chose que veut faire cette banque avec ce genre d’étude, c’est apeurer la population pour vendre des plans d’épargne, car pour elle l’AVS, ce sont des parts de marché en moins.» Et de poursuivre par un tacle: «UBS devrait s’occuper de sa propre survie plutôt que de celle de l’AVS, parce que ces dernières années on a connu plus de faillites de banques que de problèmes avec notre système de prévoyance.»