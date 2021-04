France : Rapprochement entre Veolia et Suez: accord annoncé

Veolia et Suez ont annoncé lundi être parvenus à un accord en vue d’un rapprochement, mettant un terme à plusieurs mois de bataille médiatique et judiciaire entre ces deux groupes français.

Après plusieurs mois d’invectives, Veolia et Suez ont enterré la hache de guerre: les deux fleurons français de l’eau et des déchets ont annoncé lundi un accord de principe pour leur rapprochement, qui donnera naissance à un «champion mondial de la transition écologique. Toutes les parties prenantes des deux groupes sortent (…) gagnantes. Le temps de l’affrontement est terminé, le temps du rapprochement commence», s’est réjoui le PDG de Veolia, Antoine Frérot, cité dans le communiqué.

«Nous avions appelé de nos vœux une solution négociée depuis de longues semaines et nous avons aujourd’hui trouvé un accord de principe qui reconnaît la valeur de Suez», a souligné le président de ce dernier, Philippe Varin, dans le même communiqué. D’un vaste désaccord initial, les deux entreprises sont parvenues à une série de compromis et espèrent conclure des accords définitifs d’ici au 14 mai.

Veolia a notamment accepté de relever son offre à 20.50 euros (22 fr. 50 suisses) par action Suez, il proposait initialement 18 euros, un montant jugé insuffisant par son rival qui exigeait 22.50 euros par titre. Le prix finalement retenu valorise l’ensemble de Suez à environ 13 milliards d’euros. Ce rapprochement doit permettre la constitution d’un «champion mondial de la transformation écologique» dans un marché de plus en plus concurrentiel, avec un chiffre d’affaires d’environ 37 milliards d’euros, selon le communiqué de lundi.

Dans le même temps, un «nouveau Suez» doit être mis sur pied. Il sera détenu par des actionnaires majoritairement français comprenant des partenaires financiers des deux groupes, non précisés à ce stade, et les salariés. Son périmètre intégrera les activités actuelles de Suez dans l’eau municipale et le déchet solide en France, ainsi que d’autres activités de l’entreprise «notamment dans l’eau» et dans plusieurs zones géographiques dont l’Italie, l’Afrique, l’Inde, la Chine et l’Australie.