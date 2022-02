Rap haineux coupés d’antenne

États-Unis : Raps haineux coupés d’antenne

DJ Drewski, animateur sur la plus célèbre radio américaine de hip-hop, ne diffusera plus de titres qui attisent la haine entre les gangs ou les artistes.

DJ Drewski, animateur sur HOT 97, radio de référence pour le rap aux États-Unis, voire du monde, a indiqué dans une story Instagram, le 2 février 2022, qu’il ne passerait plus de morceaux sur lesquels des gangs ou des rappeurs se provoquent. «Si vous vous disputez dans une chanson, ne me l’envoyez même pas! Qu’ils proviennent d’un artiste, d’un label, d’un pote, je m’en fous, je ne diffuserai et ne soutiendrai plus ces disques. Nous perdons trop de jeunes hommes et de femmes dans la rue», a-t-il écrit.