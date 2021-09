Enlèvement d’enfants : Rapt au Nigeria: dix élèves libérés

Depuis l’enlèvement de 121 élèves dans une école de Kaduna dans le nord-ouest du Nigeria début juillet, 110 ont été libérés ou se sont évadés. Onze étudiants restent encore captifs.

Encore 11 élèves captifs

«Les kidnappeurs ont libéré 10 élèves de plus après avoir obtenu leur rançon comme cela a été le cas pour les élèves qu’ils avaient libérés auparavant», a déclaré Joseph Hayab sans dévoiler le montant des rançons. «Onze autres élèves demeurent en captivité et nous espérons qu’ils seront tous libérés la prochaine fois que nous parviendrons à un accord avec les bandits», a-t-il dit. La police avait annoncé jeudi avoir arrêté trois personnes soupçonnées d’avoir enlevé tous ces élèves il y a près de trois mois.

Ce kidnapping de masse s’inscrivait dans une série d’enlèvements menés depuis des mois par des groupes criminels armés, agissant dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. Ces groupes qui mènent pillages, attaques et enlèvements, sont d’abord motivés par l’appât du gain. Ils prennent pour cible des écoliers et des étudiants pour en obtenir des rançons et n’ont a priori pas de motivation idéologique, à l’inverse des groupes djihadistes qui sévissent au Nigeria.