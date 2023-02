Raquel Welch est décédée à l'âge de 82 ans

Cinéma : Raquel Welch est morte

Madame Welch «est décédée paisiblement tôt ce matin après une brève maladie», a-t-il expliqué dans un communiqué transmis à l’AFP, sans plus de détails. Au cours de sa carrière, elle était apparue dans plus d’une trentaine de films, dont «Le Voyage Fantastique» et «Les Trois Mousquetaires»

Longue série de prix

Après un bref mariage avec James Welch, un cancre du lycée avec qui elle a deux enfants à moins de 20 ans, elle déménage à Dallas et vit de petits boulots de serveuse et de modèle pour posters suggestifs. En quête de vedettariat, elle revient en 1963 à Los Angeles où elle rencontre Patrick Curtis, un agent publicitaire entreprenant.

Aux côtés d’Elvis

Celui-ci lance la carrière de cette jeune femme aux lignes affolantes et la convainc de garder le nom de Welch pour masquer ses origines latinos, alors peu au goût hollywoodien. Elle démarre dans des films médiocres, le plus notable d’entre eux «L’homme à tout faire» où elle apparait aux côtés d’Elvis Presley.

«Les gens me voyaient en sex-symbol mais en réalité j’étais mère célibataire avec deux jeunes enfants!», s’exclame-t-elle un demi-siècle plus tard dans son autobiographie «Beyond the cleavage» («Au-delà du décolleté»). «Vous m’imaginez sur l’affiche avec un gosse sous le bras et l’autre dans une poussette? Ca casse un peu le mythe, non?»