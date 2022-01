Météo : Rare épisode de neige sur Jérusalem et le Proche-Orient

Un manteau blanc recouvrait jeudi la capitale israélienne et une partie de la région, obligeant les écoles à fermer et bloquant les routes.

Écoles fermées, routes bloquées, maisons frigorifiées et batailles de boules de neige: un rare manteau blanc recouvrait jeudi matin Jérusalem et une partie du Proche-Orient, région peu habituée aux hivers nordiques.

Record historique de consommation d’électricité

D’Amman à Alexandrie

En Cisjordanie occupée, aussi couverte de neige par endroits jeudi, l’Autorité palestinienne avait annoncé la fermeture anticipée des écoles et de certains services afin de minimiser la circulation et le risque d’accidents.

En Jordanie voisine, de fortes chutes de neige mercredi soir et tôt jeudi matin ont mené à la fermeture les routes de la capitale Amman et de la plupart des autres gouvernorats, perturbant les déplacements. Des accumulations de neige ont dépassé les 30 centimètres par endroits jeudi matin, et entraîné des chutes d’arbres et des coupures d’électricité dans plusieurs secteurs du pays en grande partie désertique.