Morges (VD)

Rare: un vautour fauve observé au bord du Léman

Un jeune passionné d’ornithologie a capturé le vol de ce rapace. Un événement peu commun sur le plateau suisse.

Dans la région de Gstaad (BE) et du Lac Noir (FR), plusieurs dizaines d’individus passent l’été chaque année. Les carrés rouges représentent des observations multiples sur plusieurs années, les jaunes des apparitions isolées

«Passionné d’ornithologie, j’ai été surpris vendredi en rentrant à midi de l’école de voir un gros rapace dans le ciel qui ressemblait à un vautour fauve. Heureusement que j’avais pris mon appareil photo et j’ai pu immortaliser son vol», nous raconte Nathan Gut, un écolier morgien de 12 ans en nous envoyant ses clichés. Bien vu! «Il s’agit effectivement d’un vautour fauve. Sa présence est sporadique chez nous», confirme Patrick Deleury, garde-faune.

Selon les statistiques de la Station ornithologique suisse de Sempach (vogelwart.ch), sa présence en Suisse a fortement augmenté dans la dernière décennie. «L’espèce est observée de plus en plus souvent en Suisse. Notamment dans la région de Gstaad (BE) ou du lac Noir (FR) où plusieurs dizaines d’individus passent l’été chaque année, cela depuis quatre ou cinq ans», indique l’ornithologue Gilbert Rochat.