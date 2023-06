Jessie J fait de rares confidences sur le papa de son bébé

Jessie J a annoncé le 19 mai 2023 qu’elle avait accouché. «Il y a une semaine, ma vie entière a changé. Mon fils est entré dans ce monde et mon cœur a doublé de volume», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux, en indiquant qu’elle y reviendra «quand je serai prête». Bonne nouvelle pour ses fans, il semble que ce soit maintenant le cas. La chanteuse s’est exprimée dans ses stories, le samedi 3 juin 2023, et a livré quelques rares détails sur le papa de son bébé.

«J’ai rencontré cet homme quelques semaines après ma fausse couche en 2021. Comme un rayon de lumière, il a illuminé mes jours sombres. C’était un miracle que je sois tombée enceinte naturellement. Il m’a offert le plus beau cadeau de ma vie», a-t-elle confié. L’artiste, 35 ans, est sur un petit nuage, d’autant plus depuis que son chéri a été à ses côtés lors de l’arrivée de leur progéniture sur Terre. «Il ne m’a pas lâché la main ce jour-là et je n’aurais pas pu traverser cette épreuve sans lui. Le calme à ma folie. La paix à ma peur. Le papa de mon bébé. Merci», a-t-elle lâché. Son amoureux, dont elle n’a jamais révélé l’identité, mais dont tout porte à croire qu’il s’agit du basketteur dano-israélien Chanan Safir Colman, était visible sur les images, le visage caché par une casquette de baseball. «Je veux protéger les gens que j’aime et le garder juste pour moi», a-t-elle expliqué.