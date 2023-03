Leïla Bekhti fait de rares confidences sur son mari

Leïla Bekhti et Tahar Rahim sont un des couples les plus discrets du showbiz français. Les deux acteurs se sont mariés en 2010 et ont eu trois enfants. Malgré le temps, il est quasiment impossible de trouver des images des comédiens ensemble. Ils ne parlent en outre pratiquement jamais de leur relation dans les médias. Pourtant, «Version Femina» est parvenu à avoir quelques mots de Leïla Bekhti, qu’on avait rencontrée à Cannes (F), sur son mari.