Rarissime procès en vue pour un ministre française en poste

France : Rarissime procès en vue pour un ministre en poste

Un an après son entrée au gouvernement, Alain Griset est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour des déclarations de patrimoine et d’intérêts incomplètes.

Alain Griset (à g.), ici en compagnie du président français Emmanuel Macron le 2 juillet, est actuellement ministre délégué chargé des Petites et moyennes entreprises.

C'est une décision rarissime pour un ministre français en exercice. Entré au gouvernement il y a un an pour gérer l’impact de la crise sanitaire sur les PME, Alain Griset est renvoyé le 22 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris pour «déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale» et «de ses intérêts» par un membre du gouvernement, selon l'AFP. Parmi la demi-douzaine de membres du gouvernement aux prises avec des enquêtes judiciaires, il est le premier à être convoqué devant un tribunal correctionnel. Cette décision pourrait mettre en cause son avenir au sein du gouvernement. Son entourage a indiqué qu’il ne ferait aucun commentaire.