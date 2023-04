Ras al-Khaimah: un émirat méconnu entre montagne, désert et mer

Une tyrolienne à la montagne

On ne fait pas le malin quand on est suspendu par un harnais au-dessus d’une vallée. Quelques secondes avant de prendre son envol, on se demande si le filin est solide et si on arrivera vivant de l’autre côté. La plus longue tyrolienne du monde (2,83 kilomètres) donnerait des sueurs froides à toute personne souffrant du vertige. On a beau fendre les airs à une vitesse oscillant entre 120 et 150 km/h, la sensation de confort et le sentiment de joie l’emportent finalement. Durant 2 minutes 30, on a même l’impression de voler.