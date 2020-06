Impliqué dans sa communauté

Rashford appelle à ne pas délaisser les enfants pauvres

Après avoir rassemblé 20 millions de livres (près de 25 millions de francs) pour financer des repas pour des personnes défavorisées, l'attaquant anglais de Manchester United, Marcus Rashford, a demandé lundi dans une lettre ouverte à son gouvernement qu'il continue à aider les enfants pauvres à se nourrir cet été.

Le gouvernement britannique avait annoncé au début du mois qu'un programme permettant aux familles modestes de recevoir des bons d'achats alimentaires de 15 livres (environ 18 francs) par enfant et par semaine, mis en place quand le confinement a forcé les écoles et leurs cantines à fermer, ne sera pas prolongé pendant les vacances scolaires estivales.

Dans une lettre ouverte aux députés de la Chambre des Communes, Rashford leur demande de «faire volte-face (sur cette décision) et de faire de la protection des plus faibles la priorité absolue. En laissant toute appartenance politique de côté, ne peut-on pas se mettre d'accord sur le fait qu'aucun enfant ne devrait avoir faim?», a-t-il plaidé

Depuis le début du confinement, l'international anglais s'est mobilisé entièrement dévoué à cette cause, rappelant que lui aussi, issu d'une famille avec 5 enfants et des revenus modestes, n'avait souvent pu se nourrir correctement que grâce à des aides de son école.

«Ce que les familles doivent affronter en ce moment, j'ai eu moi aussi à l'affronter quand j'étais plus jeune. Et c'est très compliqué d'en sortir. C'est vraiment important pour moi d'aider les personnes qui souffrent en ce moment», a-t-il expliqué dans sa lettre «qui vient du coeur».

Dans les premiers jours du confinement, il avait lancé sur les réseaux sociaux et notamment via son compte Twitter, une campagne de levée de fonds avec l'association FareShare qui lutte contre le gaspillage alimentaire et la malnutrition. Une première vague de dons avait rassemblé quelque 160’000 francs, qu'il avait abondé pour porter la somme à près d’un demi-million, en avril.