Football : Rashford et Obama pour un échange inspirant

L’ancien président des États-Unis et l’attaquant de Manchester United ont été réunis virtuellement le temps d’un zoom, pour évoquer notamment la place des jeunes dans la société.

L’ancien président Barack Obama échange avec l’attaquant anglais Marcus Rashford au sujet de son travail de lutte contre la pauvreté alimentaire des enfants et de la manière dont les jeunes peuvent avoir un impact sur la société. PENGUIN RANDOM HOUSE via REUTERS

«Marcus est bien plus avancé que je ne l’étais à 23 ans». Barack Obama ne tarissait pas d’éloges envers Marcus Rashford. Et Marcus Rashford ne mentait pas non plus alors qu’il déclarait: «C’est assez surréaliste, n’est-ce pas? (…) Immédiatement, il m’a mis à l’aise.»

Cette rencontre peut paraître improbable, mais elle a bien eu lieu par vidéoconférence. Le 44e président des États-Unis et le crack de Manchester United ont été réunis par la maison d’édition anglaise Penguin Books et l’échange animé par June Sarpong a été posté sur YouTube vendredi.

Les deux hommes ont échangé notamment sur les motivations qui les portent dans leur activisme. Ils ont aussi évoqué leur ardeur à tenter d’inspirer certains changements sociétaux.

L’ancien président s’est notamment livré pour démystifier la position des gens de pouvoir: «Ce que je veux que les jeunes voient, c’est que même dans les plus hautes sphères du pouvoir, lorsque je suis assis avec les dirigeants du monde (…), il ne s’agit toujours que d’humains. (…) Si souvent, pour de nombreux jeunes, en particulier les jeunes pauvres ou issus de familles défavorisées, les jeunes de couleur, les femmes ou les personnes ayant une orientation sexuelle différente, nous nous sentons souvent comme des étrangers, pas sûrs d’avoir notre place à la table des décisions.»

Un discours qui fait écho au premier livre publié récemment par Marcus Rashford. Coécrit avec le journaliste Carl Anka, «You Are a Champion: How to Be the Best You Can» (en français: «Tu es un champion: comment être le meilleur possible») pousse les jeunes à suivre leurs ambitions et façonner leur propre destin. Un peu à l’image de son auteur, qui depuis une origine défavorisée est devenu une star du football dont l’engagement social a eu un impact énorme dans son pays.

L’importance des jeunes

Réuni par une maison d’édition, il était important de parler du rôle des livres. Le joueur de football se désolait de ne pas avoir découvert cette activité plus tôt par manque de moyen. C’est aussi pour cela qu’il a lancé un club de lecture à destination des jeunes, pour peut-être lancer l’impulsion qui aurait lui-même pu l’aider plus jeune.

«À travers les livres, vous pouvez grandir comme vous l’entendez, plutôt que d’avoir quelqu’un qui ne cesse de vous dire de faire ceci ou cela. Les livres m’ont permis de faire comme bon me semble», expliquait le Mancunien. Avant de continuer sur son club de lecture: «Pour moi, il s’agit simplement de les mettre dans la bonne direction et de leur permettre d’aller faire des choses plus grandes que ce que quiconque pourrait imaginer.»

«Quand vous regardez l’histoire des grands mouvements sociaux et des changements sociaux, ce sont généralement les jeunes qui sont à l’initiative» Barack Obama

Et Obama d’abonder dans son sens en soulignant que chaque métier, chaque rôle peut faire des différences et que l’âge n’est pas décisif, au contraire. «Quand vous regardez l’histoire des grands mouvements sociaux et des changements sociaux, ce sont généralement les jeunes qui sont à l’initiative», soutenait Barack Obama. Une réflexion qui a résonné aussi pour le jeune anglais: «Si vous tendez la main à des jeunes, ils pourront faire des choses auxquelles ils n’avaient pas pensé que ce serait possible.»