Football : Rashford, héros de la lutte contre la pauvreté

Marcus Rashford, attaquant de Manchester United, s’engage contre la faim en Grande-Bretagne. Grâce à lui, environ 1,3 million d’enfants en Angleterre ont continué de bénéficier de repas gratuits à l’école.

L’appel de la star de Manchester United à nourrir gratuitement plus d’un million d’enfants de familles défavorisées pendant les vacances scolaires a rencontré un écho considérable au Royaume-Uni, sans convaincre le gouvernement conservateur. Le pays le plus endeuillé en Europe par le Covid-19 avec plus de 44.000 morts est confronté actuellement à la fois à de difficiles retombées économiques qu’à une deuxième vague très violente dans les régions les plus pauvres, notamment au Nord de l’Angleterre où est né et joue l’attaquant de 22 ans.