Attaque à Annecy: Rassemblement citoyen en soutien aux victimes

Les habitants d’Annecy, dans l’émotion depuis l’attaque qui a fait six blessés à coups de couteau dont quatre très jeunes enfants cette semaine, se retrouvent dimanche matin au bord du lac pour un rassemblement citoyen en soutien aux victimes, désormais hors de danger.

L’assaillant, un réfugié syrien récemment parti de son pays d’accueil, la Suède, après des années de vie familiale, a été mis en examen pour «tentatives d’assassinat» et placé en détention provisoire samedi, sans que l’enquête n’ait encore permis de comprendre son geste.

Depuis le drame, perpétré en plein jour sur une aire de jeu proche du lac, une foule afflue sur les lieux pour déposer des fleurs, des peluches, des dessins, des ballons en forme de cœur, tandis que les enfants jouent au toboggan et à la balançoire. «On pense à vous», dit un des messages. Abdalmasih H. lui, est resté muet depuis son arrestation. Le psychiatre qui l’a examiné «a relevé l’absence d’éléments délirants francs», mais il est encore trop tôt pour se prononcer sur une éventuelle «pathologie psychiatrique», a déclaré la procureure d’Annecy Line Bonnet lors d’une conférence de presse samedi.

Les investigations se poursuivent pour «comprendre ses motivations», a pour sa part souligné le patron zonal de la police judiciaire Damien Delaby, en précisant que l’affaire avait mobilisé plus d’une centaine d’enquêteurs. Le pronostic vital des six blessés, pour la plupart hospitalisés en urgence absolue après l’attaque, n’est plus engagé, a par ailleurs annoncé la procureure samedi.