Coupe du monde 2022: Rassemblement ou pas? La confusion règne autour des Bleus…

Qatar 2022 : Rassemblement ou pas? La confusion règne autour des Bleus…

«Les joueurs sont pressés de rentrer chez eux, a expliqué Noël Le Graët. Il n’y a pas de descente des Champs-Elysées et le départ des joueurs est prévu après l’atterrissage. Quand on ne gagne pas, on n’a pas l’humeur, en tout cas eux, l’humeur à aller se promener sur les Champs ou ailleurs. Ils sont partis depuis plus d’un mois et ont donné satisfaction. Ils ont envie de rentrer chez eux le plus vite possible.»