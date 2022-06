Indonésie : Rassemblements en l’honneur du jeune homme noyé dans l’Aar

Le corps du touriste de 22 ans, fils d’un gouverneur indonésien, a été retrouvé la semaine passée. Lundi, une foule s’est rassemblée à Bandung pour lui rendre hommage.

La disparition d’Emmeril Kahn Mumtadz, surnommé «Eril», le mois dernier a ému la population de l’archipel qui a publié une multitude de messages, photos et vidéos dédiées au fils aîné de Ridwan Kamil, gouverneur de la province de Java occidentale, la plus peuplée du pays. Le jeune homme de 22 ans avait disparu à Berne, la capitale suisse, alors qu’il se baignait dans la rivière Aar le 26 mai avec sa soeur et des amis. À l’issue de 12 jours de recherches, qui ont tenu le pays d’Asie du Sud-Est en haleine, les autorités suisses ont récupéré dans un barrage le corps qui a été ensuite rapatrié en Indonésie dimanche.

«Heureux et en paix»

«Je crois qu’Eril est très heureux et en paix. Nous sommes aussi en paix et avons accepté ce qui s’est produit», a déclaré son père à des journalistes devant le cimetière. Ridwan Kamil est un ancien maire de Bandung et l’un des hommes politiques les plus populaires d’Indonésie. Son nom est fréquemment cité parmi les possibles prétendants à la présidence du pays pour les élections de 2024. Le président indonésien Joko Widodo a dit vendredi avoir contacté le gouverneur pour lui présenter ses condoléances et sa «sympathie la plus profonde» pour ce décès.