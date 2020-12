Entièrement créé par les TikTokers, «Ratatouille, The TikTok Musical» sera diffusé en streaming le 1er janvier 2021. Il s’annonce comme un spectacle musical avec chansons et chorégraphies adaptées de l’univers du film d’animation Pixar sorti en 2007. Si tous les internautes ont pu participer à la création de la comédie musicale, le casting sera composé de professionnels. Tituss Burgess jouera Rémy et Adam Lambert sera Émile, le frère du rat gastronome. Le jeune Andrew Barth Feldman aura le rôle d’Alfredo Linguini, tandis qu’Ashley Park («Emily in Paris») interprétera Colette.