Football : Raté pour Arsenal, victoire pour United, catastrophe pour Liverpool

Alors qu’Arsenal et Liverpool ont vécu des matches à oublier, Manchester United a de quoi sourire.

Un jour sans pour les Gunners

Manchester United au forceps

Après 70 minutes d’un match maîtrisé, Manchester United s’est fait peur après l’expulsion de Casemiro mais a réussi à garder une victoire précieuse dans la course à la Ligue des champions. Avec 42 points, les Red Devils montent à la 3e place du classement même si Newcastle, qui reçoit West Ham en soirée, pourrait repasser devant à la différence de buts en cas de succès.

Face à un adversaire qui avait arraché le nul (1-1) dans les dernières secondes, lors du match aller, il y a deux semaines et demie, les hommes d’Erik Ten Hag avaient bien débuté en ouvrant le score dès la 7e minute par Bruno Fernandes, sur penalty. À l’heure de jeu, Marcus Rashford avait doublé la mise (2-0, 62e) et la messe semblait dite.

Mais après un accrochage collectif dans la surface, Casemiro a été expulsé pour avoir serré la gorge d’un adversaire (70e) et six minutes plus tard les hommes de Patrick Vieira ont réduit le score par Jeffrey Schlupp (2-1, 76e).