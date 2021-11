Football – Rater l’immanquable comme Seferovic est monnaie courante

Haris Seferovic ne comprend pas comment il pu rater le but grand ouvert… AFP

Haris Seferovic avait fait le plus dur en éliminant le gardien. L’attaquant du Benfica Lisbonne aurait pu donner la victoire à son équipe mais a péché dans le dernier geste. S’ensuit une volée de déclarations, d’insultes et de moqueries en ligne aussi. Son entraîneur Jorge Jesus s’est fendu d’un sévère: «Cel a fait 30 ans que je suis entraîneur… et je n’avais jamais vu ça. » Et pourtant, il y a largement de quoi contester ce raté de Seferovic.

«Il ne va pas très bien dormir ce soir.» Gary Lineker, ancien attaquant anglais devenu consultant.

Raheem Sterling est indéniablement un joueur de classe mondial. L’Anglais avait cependant complètement perdu ses moyens face à l’Olympique Lyonnais. Il avait l’occasion de remettre Manchester City à égalité avec les Français , mais a totalement raté son tir. Résultat: l’OL a planté le 3-1 quelques minutes après pour s’assurer définitivement la qualification en cette soirée d’août 2020.

Les nuits européennes sont décidément un facteur de pression pour Manchester City. Les supporters du club anglais ont aussi dû accepter une double occasion manquée face au Paris St-Germain. Sterling - encore une fois - et Bernardo Silva trouvent tour à tour la latte, malgré toujours moins d’adversaires pour leur barrer la route. Au commentaire, l’ancien défenseur des Citizens Danny Mills a parlé de « l’un des ratés de la décennie » pour un joueur de sa qualité. C’était le 28 septembre 2021, et au rythme où les bourdes surviennent, il ne reste qu’à attendre l’an prochain.

Le PSG a lui aussi eu des actions dures à avaler. Le club de la capitale était à rien de clôturer son championnat face à Strasbourg. C’était compter s ans Choupo-Moting, qui a anéanti un goal tout prêt. Son coéquipier Christopher Nkunku avait virtuellement mis la balle dans le but, mais le numéro 17 du PSG est intervenu en poussant le ballon sur le poteau. Score final: 2-2, les supporters parisiens ont dû un peu attendre avant de pouvoir fêter leur titre.

Aster Vranckx, qui évoluait à M alin e s e st quant à lui nominé pour le pire raté de l’histoire moderne. Le milieu de terrain a relativisé après le match. « C’est dommage que j’ai raté, mais je vais juste me concentrer sur le prochain match et ne pas me rendre fou avec cela » , a-t-il affirmé à chaud. Une maturité qui paye, puisque le jeune joueur (17 ans au moment du match) a signé à Dortmund 2 ans plus tard.

Brillant lors du match précédent, Ryan Giggs est l’auteur mémorable d’un malheureux raté face à Arsenal. Les deux équipes disputent le cinquième tour de la FA Cup. Le joueur de Manchester United envoie la balle au-dessus du but, après s’être débarrassé du gardien et d’un défenseur. À la manière d’un Seferovic en Ligue des c hampions face au FC Barcelone, il avait fait le plus dur. Entraîneur d’Arsenal de l’époque, en 2003, Arsène Wenger commente: « Bien sûr qu’il aurait dû marquer dans cette situation, mais tout le monde commet parfois des erreurs. Si le ballon était sur son pied gauche, il aurait marqué. » Et oui, l’erreur est humaine.